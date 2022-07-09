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Желающих нет. В Омске не смогли продать ресторан «Туманный Альбион»

Желающих нет. В Омске не смогли продать ресторан «Туманный Альбион»

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI

Ресторан «Туманный Альбион» в Омске не захотели купить за 97 миллионов рублей

Речь о недвижимости ООО «Оша», которое признано банкротом.

В Омске не смогли продать помещение ресторана «Туманный альбион» на улице Декабристов, 98. Его выставили на продажу за 97,7 млн рублей. В эту сумму вошли помещения площадью около 2 тыс. кв. метров. Отметим, что в рамках аукциона каждую неделю цена снижалась.

Как сообщается в едином реестре банкротств, аукцион признан не состоявшимся.

«В связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися», — говорится в сообщении.

Ресторан «Туманный Альбион» принадлежал семье Веретено. В Омске заведение работало 15 лет до 2019 года, его закрыли на месяц якобы из-за шума от вентиляции. Однако по прошествии этого времени ресторан больше не открылся.

Добавим, что ранее на торги в третий раз выставили пивной завод обанкротившейся корпорации «Оша». С начала продажи стоимость производственного комплекса упала больше чем в два раза.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск
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