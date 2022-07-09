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Вошли в пятерку лидеров. В Омске в мае от коронавируса умирало по пять человек в день

Вошли в пятерку лидеров. В Омске в мае от коронавируса умирало по пять человек в день

Сегодня, 14:34
Фото: 1MI

Омская область вошла в пятерку лидеров по количеству умерших от коронавируса

За месяц умерло 165 человек.

По данным Росстата, Омская область вошла в топ-5 страны по количеству умерших от коронавируса в мае. За месяц в регионе от последствий ковида скончались 165 человек. В среднем умирало по пять омичей в день. 

Хуже ситуация Москве - 644 человека, Санкт-Петербурге - 532, Московской области - 250 и Краснодарском крае - 241.

Что касается Сибирского федерального округа, наш регион занимает первое место. После нас идет Кузбасс, где за май умер 191 человек с коронавирусом.

Между тем, 28 мая в регионе официально отменили масочный режим. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Омск#Смертность#Пандемия#Лидеры России
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