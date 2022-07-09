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Столкнулись лоб в лоб. На трассе Тюмень-Омск чудом выжила 1,5-годовалая девочка

Столкнулись лоб в лоб. На трассе Тюмень-Омск чудом выжила 1,5-годовалая девочка

Вчера, 15:51
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В ДТП на трассе в Тюменской области погиб 23-летний житель Омска

Страшная авария произошла в Ишимском районе.

Серьезное ДТП произошло на трассе Тюмень-Омск в Ишимском районе.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, водитель автомобиля «Датсун» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Фольксвагеном Тигуан».

Госавтоинспекция Тюменской области

В результате аварии пострадали 4 человека. 23-летний житель Омска, который был за рулем «Датсуна» от полученных травм скончался на месте. Семья из Тобольска,  которая ехала на иномарке, доставлена в больницу. Среди пострадавших 1,5-годовалая девочка. Судя по фото, сделанным на месте трагедии можно сказать, что родители и ребенок выжили чудом.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область#ДТП#ДТП с погибшим#ДТП с детьми
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