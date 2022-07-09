Столкнулись лоб в лоб. На трассе Тюмень-Омск чудом выжила 1,5-годовалая девочка

В результате аварии пострадали 4 человека. 23-летний житель Омска, который был за рулем «Датсуна» от полученных травм скончался на месте. Семья из Тобольска, которая ехала на иномарке, доставлена в больницу. Среди пострадавших 1,5-годовалая девочка. Судя по фото, сделанным на месте трагедии можно сказать, что родители и ребенок выжили чудом.