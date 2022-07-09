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Омичка сыграет в новом сериале о панк-группе «Король и шут»

Омичка сыграет в новом сериале о панк-группе «Король и шут»

Вчера, 16:40
Фото: Кинопоиск
Дарья Мельникова сыграет роль второй жены Михаила «Горшка» Ольги Горшеневой.

Актриса  Дарья Мельникова сыграет одну из ведущих ролей в сериале о легендарной панк-группе «Король и Шут». Как сообщает Кинопоиск, съемки проекта стартовали. Ожидается, что 8-серийный фильм выйдет в следующем году.

Биографический сериал рассказывает историю одной из легендарных российских панк-групп «Король и Шут» и еë погибшего фронтмена Михаила «Горшка» Горшенева. Байопик расскажет о создании коллектива, пути к успеху и драматических взаимоотношениях восходящих рок звезд.

Дарья Мельникова сыграет роль второй жены Михаила «Горшка» Ольги Горшеневой. На роль хедлайнера панк-группы утвердили Константина Плотникова, актера питерского театра «Цехъ». Отметим, что исполнителей главных ролей искали с помощью народного кастинга. Основной актерский состав — новые лица российского кино.

30-летняя актриса театра и кино Дарья Мельникова родом из Омска. В кино снимается с 2007 года. Широкую известность получила после съемок в сериале «Папины дочки».

#Новости#Омск#Санкт-Петербург#Любовь Фёдорова
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