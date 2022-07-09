Омичка сыграет в новом сериале о панк-группе «Король и шут»

Актриса Дарья Мельникова сыграет одну из ведущих ролей в сериале о легендарной панк-группе «Король и Шут». Как сообщает Кинопоиск, съемки проекта стартовали. Ожидается, что 8-серийный фильм выйдет в следующем году.