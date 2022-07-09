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Ни глотка кислорода. Минприроды рассказало об ужасающем составе омского воздуха

Ни глотка кислорода. Минприроды рассказало об ужасающем составе омского воздуха

Сегодня, 11:29
Фото: 1MI

В июне жители Омска пожаловались на выбросы рекордное количество раз

В первый летний месяц омичи дышали веществами, вызывающими серьезные заболевания. Превышения ПДК обнаружены 29 раз.

Региональное минприроды раскрыло статистику по выбросам в июне. В ответ на запрос издания «Омскинформ» ведомство сообщило, что омичи жаловались на удушающие запахи рекордное количество раз — 2 215. К слову, это больше половины обращений с начала года.

Содержание опасных веществ в городском воздухе подтвердили и результаты мониторинга — за 30 дней июня ПДК было превышено 29 раз. Получается, что дышать было нечем почти каждый день.

Больше всех страдали жители района улицы 10 лет Октября, Советского округа и Левобережья. В воздухе в этих районах города нашли оксид азота, сероводород, этилбензол, аммиак, фенол. Эти вещества опасны для здоровья. Самые легкие последствия — раздражение слизистых. В тяжелых случаях могут вызывать отек легких и онкологические заболевания.

Напомним, что в июне в сторону Омска заметно коптило горящее на птицефабрике в Ростовке пометохранилище. Пожар начался 6 мая, его так и не потушили.  Вокруг источника дыма и вони в воздухе зафиксировано содержание аммиака, сероводорода, оксида углерода, фенола.

Кроме того, 24 июня в Омске было зафиксировано огромное превышение — в 9,6 раз ядовитого газа — хлорида водорода. В связи с этим начата проверка на трех предприятиях. Это АО «Омский электромеханический завод» и две формы собственности компании под названием «Алюком»», — рассказал источник Города55.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Выбросы#Минприроды#Превышение ПДК
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