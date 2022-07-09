Ни глотка кислорода. Минприроды рассказало об ужасающем составе омского воздуха

Кроме того, 24 июня в Омске было зафиксировано огромное превышение — в 9,6 раз ядовитого газа — хлорида водорода. В связи с этим начата проверка на трех предприятиях. Это АО «Омский электромеханический завод» и две формы собственности компании под названием «Алюком»», — рассказал источник Города55.