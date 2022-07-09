На экстремальном забеге «Стальной характер» омичка сломала ногу

Переломом ноги запомнится жительнице Омска экстремальный забег «Стальной характер». Спортивные испытания проходили сегодня. Как сообщил «NGS55», одна из участниц во время прохождения препятствия «Вертикальный мир» упала и сломала ногу. Женщина спускалась по канатам, но не удержалась. Городу55 подтвердили происшествие в пресс-службе минздрава.
«Ей оказали помощь на месте и увезли в больницу, пока эта вся информация», — сообщили в ведомстве.
Во время забега «Стальной характер» участники соревнуются не на скорость, их задача — пройти все испытания. Забег включает четыре сложные трассы в сноупарке «Крутая горка» на дистанциях 3, 5, 7, 9 и 11 км. Участник может выбрать любую. На самой протяженной 11-километровой полосе больше 25 препятствий.
«Вертикальный мир», на котором закончился забег для пострадавшей омички, — один из самых сложных в эстафете. Чтобы преодолеть препятствие, нужно забраться на стену высотой около 5 метров по канатам или при поддержке своей команды и спуститься обратно. Спортсменка действовала без страховки и сорвалась вниз.