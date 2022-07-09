На экстремальном забеге «Стальной характер» омичка сломала ногу

«Вертикальный мир», на котором закончился забег для пострадавшей омички, — один из самых сложных в эстафете. Чтобы преодолеть препятствие, нужно забраться на стену высотой около 5 метров по канатам или при поддержке своей команды и спуститься обратно. Спортсменка действовала без страховки и сорвалась вниз.