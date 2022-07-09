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На экстремальном забеге «Стальной характер» омичка сломала ногу

На экстремальном забеге «Стальной характер» омичка сломала ногу

Вчера, 19:03
Фото: 1MI
Ее увезли в больницу.

Переломом ноги запомнится жительнице Омска экстремальный забег «Стальной характер». Спортивные испытания проходили сегодня. Как сообщил «NGS55», одна из участниц во время прохождения препятствия «Вертикальный мир» упала и сломала ногу. Женщина спускалась по канатам, но не удержалась. Городу55 подтвердили происшествие в пресс-службе минздрава.

«Ей оказали помощь на месте и увезли в больницу, пока эта вся информация», — сообщили в ведомстве.

Во время забега «Стальной характер» участники соревнуются не на скорость, их задача — пройти все испытания. Забег включает четыре сложные трассы в сноупарке «Крутая горка» на дистанциях 3, 5, 7, 9 и 11 км. Участник может выбрать любую. На самой протяженной 11-километровой полосе больше 25 препятствий.

«Вертикальный мир», на котором закончился забег для пострадавшей омички, — один из самых сложных в эстафете. Чтобы преодолеть препятствие, нужно забраться на стену высотой около 5 метров по канатам или при поддержке своей команды и спуститься обратно. Спортсменка действовала без страховки и сорвалась вниз.

#Новости#Омск#Забег#Происшествие#Перелом#Любовь Фёдорова
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