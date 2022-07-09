IKEA остановила онайн-распродажи в России

Как пишет RT со ссылкой на сайт IKEA, компания, которая совсем недавно анонсировала распродажи перед уходом с российского рынка, сейчас объявила о временной приостановке отпуска товаров.
В IKEA уверяют о желании как можно скорее устранить препятствия, мешающие продажам. По словам представителей компании, они делают все возможное, чтобы ускорить обработку уже сделанных заказов и восстановить возможность оформления новых.
Ранее сообщалось, что IKEA ограничила продажи товаров через онлайн-формы заявок.