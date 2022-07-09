«Единая Россия» поздравила омских мусульман с Курбан Айт

Сегодня мусульмане празднуют второй по значимости для них праздник после Ураза-Байрама – Курбан-Байрам. Он посвящен жертвоприношению. В этот день кормят всех, кто нуждается в помощи. Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Омской области Александр Артемов, депутаты омского городского Совета Алексей Саяпин и Юрий Арчибасов побывали в мечети Хаир-Ихсан на улице Богдана Хмельницкого.