«Единая Россия» поздравила омских мусульман с Курбан Айт

Представители партии «Единая Россия» поздравили омских мусульман со священным праздником Курбан Айт. Единороссы встретились с имамами городских мечетей.
Сегодня мусульмане празднуют второй по значимости для них праздник после Ураза-Байрама – Курбан-Байрам. Он посвящен жертвоприношению. В этот день кормят всех, кто нуждается в помощи. Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Омской области Александр Артемов, депутаты омского городского Совета Алексей Саяпин и Юрий Арчибасов побывали в мечети Хаир-Ихсан на улице Богдана Хмельницкого.
«Россия – многонациональная страна. В ней живет огромное количество разных конфессий. В свою очередь, поздравляю братьев-мусульман с этими великим праздником. Пусть в их доме царит тепло, уют пусть, пусть у всех будет достаток, мир над головой», - отметил в своем поздравлении Алексей Саяпин.
Таймас Абдуалинов посетил мечеть на улице Мельничная в Старом Кировске.
«История праздника начинается с легенды о пророке Ибрахиме, который до 86 лет не имел детей. И когда у него появился единственный Исмаил, во сне Ибрахим увидел, что Всевышний просит его принести его в жертву. Отец не посмел противиться желанию Аллаха. В последний момент, когда пророк уже был готов совершить жертву, Аллах снизошел к нему, сказав, что он прошел испытание, доказав свою преданность. Жертва была заменена на барана. Так в исламе и зародилась традиция принесения жертвы», - рассказал Таймас Абдуалинов.
Сегодня рано утром в Первой городской Соборной мечети был совершен намаз, после которого все верующие продолжили празднования у себя дома.
Главный врач Омского онкологического диспансера Дмитрий Маркелов посетил Центральную соборную мечеть.
«В России более 140 народов, каждый волен самостоятельно выбирать религию, исповедовать ее. Сегодня один из самых главных праздников у мусульман. Знаю, что Курбан-Байрам, это праздник милосердия, доброты и любви. Пусть он, как и вся ваша жизнь будет наполнен душевным теплом!», - отметил Дмитрий Маркелов.
Заместитель генерального директора АО «Омский речной порт» по грузовой и коммерческой работе Константин Кочанов отметил, что никогда в Омске не существовало национальной розни и никогда не было разделения по вероисповеданию.
«Сегодня омичи с открытым сердцем поздравляют своих соседей, в чей дом пришел один из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам. Дорогие земляки! Желаю всем мирного неба над головой, здоровья, благополучия. Пусть уважение друг к другу не покинет никогда наши сердца!», - поздравил мусульман Константин Кочанов.