В Кремле на фразу Бориса Джонсона о России ответили взаимностью

Песков рассказал, что премьер Великобритании Джонсон совсем не любит Российскую Федерацию, и наша страна взаимно не симпатизирует Джонсону.
Пресс-секретарь Владимира Путина рассказывает, что, по словам премьера Джонсона, его нелюбовь к нашей стране очень сильна. «И мы его тоже не любим», - резюмирует пресс-секретарь.
О том, что в Правительстве неприязнь Бориса Джонсона к нашей стране назвали взаимной, пишет Russian.rt.com.
Также имеются данные о том, что премьер Великобритании может покинуть свой пост уже сегодня.