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В Кремле на фразу Бориса Джонсона о России ответили взаимностью

Сегодня, 11:06
Песков рассказал, что премьер Великобритании Джонсон совсем не любит Российскую Федерацию, и наша страна взаимно не симпатизирует Джонсону.

Песков рассказал, что премьер Великобритании Джонсон совсем не любит Российскую Федерацию, и наша страна взаимно не симпатизирует Джонсону. 

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказывает, что, по словам премьера Джонсона, его нелюбовь к нашей стране очень сильна. «И мы его тоже не любим», - резюмирует пресс-секретарь.

О том, что в Правительстве неприязнь Бориса Джонсона к нашей стране назвали взаимной, пишет Russian.rt.com.

Также имеются данные о том, что премьер Великобритании может покинуть свой пост уже сегодня.

#Ольга Земскова
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