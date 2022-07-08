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В ДТП на МКАД пострадали семь человек

В ДТП на МКАД пострадали семь человек

Сегодня, 14:30
Фото: 1MI
Десять автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД.

В Москве на внешней стороне кольцевой автодороги произошло крупное ДТП с десятью машинами, пострадали семь человек, пишет 360tv.ru, ссылаясь на свой источник в экстренных службах.

Авария произошла 8 июля утром на внешней стороне 38-го километра Московской кольцевой автодороги, на пересечении с улицей Паустовского. Как сообщает источник информационного агентства, два автомобиля из десяти перевернулись, пострадали семь человек. Движение на участке ДТП затруднено, проезд осуществляется по двум полосам.

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