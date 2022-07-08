В ДТП на МКАД пострадали семь человек

Авария произошла 8 июля утром на внешней стороне 38-го километра Московской кольцевой автодороги, на пересечении с улицей Паустовского. Как сообщает источник информационного агентства, два автомобиля из десяти перевернулись, пострадали семь человек. Движение на участке ДТП затруднено, проезд осуществляется по двум полосам.