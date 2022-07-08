У Крестовоздвиженского собора в центре Омска перестроят крестильню

Сейчас в качестве крестильни используются два строительных вагончика. После сноса участок огородили, и в течение последних полутора лет разрабатывался проект строительства новой крестильни. 15 июня этого года проект получил разрешение на строительство, но работы не могут начать из-за нехватки средств.