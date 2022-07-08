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У Крестовоздвиженского собора в центре Омска перестроят крестильню

У Крестовоздвиженского собора в центре Омска перестроят крестильню

Вчера, 16:40
Фото: 1MI
Старое здание крестильни снесли в 2020 году.

Речь идет о крестильне на улице Третьяковской рядом с Крестовоздвиженским собором в центре Омска. Как рассказал порталу NGS55.RU настоятель собора, протоиерей Олег Цветков, старое здание крестильни снесли в 2020 году — спустя 75 лет после строительства.

 «Здание, которое здесь было, построили сразу после войны. Там размещалась маленькая крестильня, маленькая трапезная, просфорная, прачечная, мой кабинетик, ризница и всякие подсобные помещения. Здание было одноэтажное, объемное. Оно, к сожалению, пришло в ветхость. Причем в такую ветхость, что к самой крестильне нам пришлось установить подпорки, потому что она хотела рухнуть», — цитирует издание настоятеля собора.

Сейчас в качестве крестильни используются два строительных вагончика. После сноса участок огородили, и в течение последних полутора лет разрабатывался проект строительства новой крестильни. 15 июня этого года проект получил разрешение на строительство, но работы не могут начать из-за нехватки средств.

Как уточнил Олег Цветков, площадь новой крестильни составит около 1 500 кв. м, планировка будет похожа на старую, но помещения будут более просторными.  Также в здании новой крестильни обустроят три класса воскресной школы.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Храм#Крещение#Крестильня#Крестовоздвиженский собор
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