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У частной школы в Омске установят фонари за 600 тысяч рублей

У частной школы в Омске установят фонари за 600 тысяч рублей

Вчера, 17:52
Фото: 1MI

В Омске у «Школы Видергебурт» установят уличные фонари

Деньги выделят из бюджета города.

Из бюджета Омска выделят 600 тысяч рублей на освещение территории у частной "Школы Видергебурт". Как сообщили в мэрии, проект строительства линии наружного освещения в рамках адресной инвестиционной программы прошел госэксперизу.

«Предусматривается финансирование на строительно-монтажные работы в 2023 году. Ориентировочная протяженность линии наружного освещения 560 м», – рассказал заместитель директора департамента строительства Владимир Рябинин.

Стоимость работ 600 тысяч рублей. Проект строительства линии наружного освещения подготовило ООО «Алмакс». 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Уличное освещение#Школа#Детский сад
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