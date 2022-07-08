У частной школы в Омске установят фонари за 600 тысяч рублей

Из бюджета Омска выделят 600 тысяч рублей на освещение территории у частной "Школы Видергебурт". Как сообщили в мэрии, проект строительства линии наружного освещения в рамках адресной инвестиционной программы прошел госэксперизу.
«Предусматривается финансирование на строительно-монтажные работы в 2023 году. Ориентировочная протяженность линии наружного освещения 560 м», – рассказал заместитель директора департамента строительства Владимир Рябинин.
Стоимость работ 600 тысяч рублей. Проект строительства линии наружного освещения подготовило ООО «Алмакс».