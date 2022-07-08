У бывшего премьер-министра Японии после покушения остановилось сердце

Очевидцы покушения рассказали, что во время выступления Синдзо Абэ к нему сзади подошел неизвестный мужчина, после чего прозвучал первый выстрел – политический деятель держался на ногах, однако после второго выстрела он упал. По словам очевидцев, преступник оставался на месте и не скрывался.