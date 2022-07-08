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У бывшего премьер-министра Японии после покушения остановилось сердце

У бывшего премьер-министра Японии после покушения остановилось сердце

Сегодня, 14:28
Фото: piqsels.com
Синдзо Абэ ранен в шею, медики зафиксировали остановку сердца.

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение – он был ранен в шею из огнестрельного оружия, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на агентство Kyodo. Кроме того, у политического деятеля выявлено подкожное кровоизлияние в грудную клетку.

После ранения у Абэ остановилось сердце, бывший премьер-министр Японии был доставлен на вертолете в больницу. По словам источника японского телеканала NHK, Абэ находится в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, преступник дважды выстрелил в бывшего премьер-министра Японии, приблизившись к нему со спины. Подозреваемый задержан, известно его имя – Тэцуя Ямагами, и возраст – 41 год. Ямагами с 2005 года служил в морских силах самообороны. Мотивы преступления пока неизвестны.

Очевидцы покушения рассказали, что во время выступления Синдзо Абэ к нему сзади подошел неизвестный мужчина, после чего прозвучал первый выстрел – политический деятель держался на ногах, однако после второго выстрела он упал. По словам очевидцев, преступник оставался на месте и не скрывался. 

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