Специалисты Роскачества выявили паразитов в консервах из лососевых рыб

Как сообщает iz.ru, в 2018 году заражение консервированной рыбы паразитами было отмечено в 39% исследованной продукции. В текущем году –15%.
Личинки выявлены в консервах из горбуши марок «Вкусные консервы» (ООО «Морские традиции», Московская обл.), «Лента» (ООО «Балт-фиш плюс», Псковская обл.) и нерки «КитБай» (ООО «Восток продукт», Приморский край).
В ведомстве напомнили, что в ТР ТС 040/2016 говорится, что не допускается продажа консервов из рыбы, в которых невооруженным взглядом видны паразиты. При этом отмечается, что при подготовке сырья для консервации личинки можно не заметить. Только при температурной обработке циста, в которой прячется паразит, разрушается и он распрямляется, но увидеть это можно только после вскрытия банки.
После термической обработки попавшие в консервы личинки умирают, а неживые личинки нематод (обнаруженные в товарах) безопасны для здоровья.