Город55
ГлавноеВсе новости

Специалисты Роскачества выявили паразитов в консервах из лососевых рыб

Вчера, 18:34
В Роскачестве сообщили об обнаружении паразитов в консервах из нерки и горбуши. В исследовании 2022 года личинок в консервах выявлено вдвое меньше, чем в 2018-м.

Как сообщает iz.ru, в 2018 году заражение консервированной рыбы паразитами было отмечено в 39% исследованной продукции. В текущем году –15%.

Личинки выявлены в консервах из горбуши марок «Вкусные консервы» (ООО «Морские традиции», Московская обл.), «Лента» (ООО «Балт-фиш плюс», Псковская обл.) и нерки «КитБай» (ООО «Восток продукт», Приморский край).

В ведомстве напомнили, что в ТР ТС 040/2016 говорится, что не допускается продажа консервов из рыбы, в которых невооруженным взглядом видны паразиты. При этом отмечается, что при подготовке сырья для консервации личинки можно не заметить. Только при температурной обработке циста, в которой прячется паразит, разрушается и он распрямляется, но увидеть это можно только после вскрытия банки.

После термической обработки попавшие в консервы личинки умирают, а неживые личинки нематод (обнаруженные в товарах) безопасны для здоровья.

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Тотальный контроль. Омичей заставят согласовывать внешний вид заборов и балконов
Документ появился на портале омской мэрии.
Вчера, 14:13
Путь Социализма довел до взятки. Чиновника в Омской области арестовали за коррупцию
Коррупционные нарушения обнаружили при реконструкции больницы, ДК и других зданий в Называевском районе.
Вчера, 14:25
ДТП с перевернувшейся скорой в Омске устроила учитель из школы № 33
Вчера, 14:15
Предприниматель закрыл омичам доступ к береговой линии Иртыша
Бизнесмен установил забор, который не позволил жителям Усть-Заостровки подобраться к берегу.
Вчера, 11:50
Примерное поведение и дресс-код. Омичам запретили шорты на новом рейсе теплохода
Для туристов будут действовать строгие правила, вплоть до выбора одежды.
Вчера, 20:42
На зарплаты омским бюджетникам из областной казны выделят 2,4 млрд рублей
Вчера, 16:49