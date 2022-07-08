Сайт администрации Херсонской области будет русскоязычным

Уже начали работать сайты администрации области и интернет-страницы муниципалитетов, все они представлены на русском языке – об этом сообщил Владимир Сальдо, глава областной администрации, на своем канале в ТГ.
Также он рассказал, что сайт будет предоставлять гражданам возможность ознакомиться с известиями об экономике района, решении организационных вопросов, контактах с разными областями России. Информация будет достоверной, уверяет Сальдо. Об этом сообщает newsnn.ru.
Известно, что на административном ресурсе появилась вкладка «Документы на гражданство». Здесь жители Херсонщины, желающие оформить российское гражданство, могут получить инструкции.
Через вкладку «Обратная связь» граждане могут подать обращения органам администрации. Пользователям отвечают по электронной почте.
Кроме административного сайта, на Херсонщине запустили русскоязычные интернет-ресурсы пяти различных муниципалитетов. Здесь граждане знакомятся со свежими новостями из жизни региона. Кроме того, группы «ВКонтакте» и административные каналы «Телеграм» также помогают поддерживать связь жителей области с органами власти.