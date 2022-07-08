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Разгром «Пекарушки», требования к облику заборов и «монастырский» рейс. Омск за день

Разгром «Пекарушки», требования к облику заборов и «монастырский» рейс. Омск за день

Вчера, 23:58
Фото: 1MI
Пятница в Омске — версия Города55.

Новость № 1. В центре Омска Honda Fit на полном ходу влетела в киоск "Пекарушка". Водитель иномарки хотел уйти от столкновения с другим автомобилем и резко перестроился влево. Необдуманный маневр привел к разрушительным последствиям. 

«Хотел купить пирожок». В Омске автомобиль врезался в «Пекарушку»
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Новость № 2. Омская мэрия утвердила требования к внешнему виду заборов и балконов. Согласно документу, теперь строить заборы и ремонтировать балконы следует строго в соответствии с общим стилем здания и окружающей его застройкой.

Тотальный контроль. Омичей заставят согласовывать внешний вид заборов и балконов
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Новость № 3. В Омске запускают водный рейс до Ачаирского монастыря. Однако для туристов будут действовать строгие правила, вплоть до выбора одежды. Желающим отправиться в путешествие по воде придется соблюдать строгий дресс-код и следить за поведением. 

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#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область#Всегда актуально
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Тотальный контроль. Омичей заставят согласовывать внешний вид заборов и балконов
Документ появился на портале омской мэрии.
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