Разгром «Пекарушки», требования к облику заборов и «монастырский» рейс. Омск за день

Новость № 3. В Омске запускают водный рейс до Ачаирского монастыря. Однако для туристов будут действовать строгие правила, вплоть до выбора одежды. Желающим отправиться в путешествие по воде придется соблюдать строгий дресс-код и следить за поведением.