Разгром «Пекарушки», требования к облику заборов и «монастырский» рейс. Омск за день

Новость № 1. В центре Омска Honda Fit на полном ходу влетела в киоск "Пекарушка". Водитель иномарки хотел уйти от столкновения с другим автомобилем и резко перестроился влево. Необдуманный маневр привел к разрушительным последствиям.
Новость № 2. Омская мэрия утвердила требования к внешнему виду заборов и балконов. Согласно документу, теперь строить заборы и ремонтировать балконы следует строго в соответствии с общим стилем здания и окружающей его застройкой.
Новость № 3. В Омске запускают водный рейс до Ачаирского монастыря. Однако для туристов будут действовать строгие правила, вплоть до выбора одежды. Желающим отправиться в путешествие по воде придется соблюдать строгий дресс-код и следить за поведением.