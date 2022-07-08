Путь Социализма довел до взятки. Чиновника в Омской области арестовали за коррупцию

Сотрудники полиции выяснили, что служащий Управления строительства, муниципального имущества и закупок, жилищно-коммунального комплекса и сельского хозяйства Называевского района получал взятки от руководителя строительных фирм, чтобы те могли пройти строительный контроль. Все происходило с февраля 2020 года по январь 2021 года.
В это время шла реконструкция здания участковой больницы в селе Черемновка. Подозреваемый получил взятку в размере 186 тыс рублей, часть средств была деньгами, другая часть — оплатой интернет-покупок. Чиновник получал деньги на свою карту и карты близких родственников.
Также с августа 2020 года по май 2021 года во время капремонта здания дома культуры в селе Путь Социализма и детской школы искусств «Называевская» он получил взятку в размере 60 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали. Также на двух руководителей стройфирм завели уголовные дела за дачу взятки. Одного из них арестовали, другой находится под домашним арестом.