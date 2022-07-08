Путь Социализма довел до взятки. Чиновника в Омской области арестовали за коррупцию

Также с августа 2020 года по май 2021 года во время капремонта здания дома культуры в селе Путь Социализма и детской школы искусств «Называевская» он получил взятку в размере 60 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали. Также на двух руководителей стройфирм завели уголовные дела за дачу взятки. Одного из них арестовали, другой находится под домашним арестом.