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Путь Социализма довел до взятки. Чиновника в Омской области арестовали за коррупцию

Путь Социализма довел до взятки. Чиновника в Омской области арестовали за коррупцию

Сегодня, 14:25
Фото: 1MI

В Омской области чиновник получал взятки на свою банковскую карту

Коррупционные нарушения обнаружили при реконструкции больницы, ДК и других зданий в Называевском районе.

Сотрудники полиции выяснили, что служащий Управления строительства, муниципального имущества и закупок, жилищно-коммунального комплекса и сельского хозяйства Называевского района получал взятки от руководителя строительных фирм, чтобы те могли пройти строительный контроль. Все происходило с февраля 2020 года по январь 2021 года.

В это время шла реконструкция здания участковой больницы в селе Черемновка. Подозреваемый получил взятку в размере 186 тыс рублей, часть средств была деньгами, другая часть — оплатой интернет-покупок. Чиновник получал деньги на свою карту и карты близких родственников.

Также с августа 2020 года по май 2021 года во время капремонта здания дома культуры в селе Путь Социализма и детской школы искусств «Называевская» он получил взятку в размере 60 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали. Также на двух руководителей стройфирм завели уголовные дела за дачу взятки. Одного из них арестовали, другой находится под домашним арестом.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Полиция#Взятка
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