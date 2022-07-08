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Прицеп упал на голову. Омские полицейские спасли мальчика с серьезной травмой

Прицеп упал на голову. Омские полицейские спасли мальчика с серьезной травмой

Сегодня, 12:58
Фото: пресс-служба омской полиции

В Омской области ребенка едва не раздавило прицепом

Ребенок пострадал во время игры, ему оказали первую помощь, однако ему все равно требовалась госпитализация.

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о помощи 7-летнему ребенку, который пострадал во время игры с ровесниками. Мальчику на голову упал прицеп от легковой машины. 

Первую помощь ребенку оказала его тетя, но ему все равно требовалась госпитализация. На личном авто мальчика повезли из деревни Пятилетка Омского района в Омск, и на трассе Омск-Челябинск родители заметили полицейское авто. Семья обратилась к полицейским, чтобы те сопроводили их в больницу. 

Меньше чем за 10 минут ребенка вместе с тетей-медиком и матерью доставили в городскую больницу №3. Мальчику оказали всю необходимую помощь, теперь он идет на поправку и готовится к выписке. 

Родители мальчика поблагодарили омских полицейских, которые оперативно оказали помощь пострадавшему ребенку. 

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