Прицеп упал на голову. Омские полицейские спасли мальчика с серьезной травмой

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о помощи 7-летнему ребенку, который пострадал во время игры с ровесниками. Мальчику на голову упал прицеп от легковой машины.
Первую помощь ребенку оказала его тетя, но ему все равно требовалась госпитализация. На личном авто мальчика повезли из деревни Пятилетка Омского района в Омск, и на трассе Омск-Челябинск родители заметили полицейское авто. Семья обратилась к полицейским, чтобы те сопроводили их в больницу.
Меньше чем за 10 минут ребенка вместе с тетей-медиком и матерью доставили в городскую больницу №3. Мальчику оказали всю необходимую помощь, теперь он идет на поправку и готовится к выписке.
Родители мальчика поблагодарили омских полицейских, которые оперативно оказали помощь пострадавшему ребенку.