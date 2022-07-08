Прицеп упал на голову. Омские полицейские спасли мальчика с серьезной травмой

Первую помощь ребенку оказала его тетя, но ему все равно требовалась госпитализация. На личном авто мальчика повезли из деревни Пятилетка Омского района в Омск, и на трассе Омск-Челябинск родители заметили полицейское авто. Семья обратилась к полицейским, чтобы те сопроводили их в больницу.