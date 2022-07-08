Представители «Единой России» поздравили омичей с Днем семьи

Сегодня в Омске отмечают День семьи, любви и верности. Единороссы не остались в стороне. Победитель предварительного голосования, преподаватель Омского аграрного университета Наталья Старовойтова помогла в организации праздника в микрорайоне «Тарская крепость».
«В жилом комплексе Тарская крепость проживает много молодых семей с детьми. Празднику были рады и взрослые, и дети. В программе было много интересного: шоу мыльных пузырей, участие ростовых кукол, выступление музыкантов, зажигательные конкурсы и, конечно, подарки. Вручила благодарственные письма и подарки семьям, которые бережно хранят семейные традиции. Праздник получился веселый, зажигательный, поднял настроение всем присутствующим гостям и жителям окрестных домов. Уверена, что такие мероприятия пробуждают бережное отношение к семейным традициям, а у детей воспитывают любовь и привязанность к своей семье, дому, почтение к пожилым людям, доброе и уважительное отношение ко всем членам семьи. Мои самые теплые поздравления всем омским семьям и искренние пожелания всем любви, добра и мира! Спасибо всем, кто пришел на праздник!» - отметила она
Депутат Омского горсовета Андрей Никитин поздравил семьи в Ленинском округе. Одна из них - семья Анатолия и Людмилы Восиль. Они познакомились в армии, в 16-м военном городке: он ракетчик, она связист. Вместе пара уже 54 года вместе, воспитали двоих детей, сейчас уже трое внуков.
Семья Абросименко тоже имеет интересную историю. Виктор и Мария познакомились в магазине, где женщина работала продавцом. С тех пор они прожили 48 лет в любви и согласии. Муж увлекается живописью, в свободное время рисует картины. Их сын — командир танкового полка.
Поздравления приняли и другие семьи. Владимир и Раиса Тяпкины вместе уже 62 года. Виктор и Надежда Романовы на следующий год будут отмечать «золотую» свадьбу.
Накануне праздник для семей организовал областной «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты». С поздравлением выступил депутат горсовета Алексей Саяпин.
«8 июля - День семьи, любви и верности! Семья всегда самое дорогое в жизни каждого человека. Когда тебя окружает атмосфера добра, теплоты и поддержки, то все по плечу. В счастливой семье растут счастливые, спокойные и уверенные в себе дети. Желаю семейного счастья и любви! Пусть крепнут традиции ваших семей и передавайте их из поколения в поколение».
Алексей Саяпин рассказал, что познакомился с супругой Ольгой на озере Данилово 15 лет назад. С тех пор они с детьми каждый год в этот день ездят отдыхать на озере.
Член партии «Единая Россия», директор муниципального предприятия «Электрический транспорт» поздравил омичей на концерте в ДК «Сибиряк» Сергей Фролов в рамках партийного проекта «Крепкая семья».
«От чистого сердца поздравляю вас С Днём Семьи, Любви и верности! Семья — это одна из главных ценностей человечества. Я уже 36 лет живу в счастливом браке и благодарен своей супруге, своему сыну за каждый день, проведенный вместе! Я вырос в счастливой семье – крепкие отношения родителей всегда были для меня примером настоящей любви, верности и чести, преданности. Берегите свои прекрасную семью и добрые отношения в ней. Берегите любовь и счастье в сердцах близких! Желаю каждый день встречать с улыбкой и добротой души. Пусть семейная жизнь будет счастливой, пусть любовь всегда живет в вашей семье».