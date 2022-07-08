Предприниматель закрыл омичам доступ к береговой линии Иртыша

Прокуратура провела проверку и выяснила, что на территории Усть-Заостровского поселения жители не могут подобраться к береговой полосе Иртыша. Ведомство выяснило, что при проведении работ по благоустройству земельных участков, которые использует предприниматель, он поставил забор, который отрезал жителей от реки.
Подобные действия являются административным нарушением, на предпринимателя составили соответствующий протокол. Материалы проверки передали в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, которое оштрафовало нарушителя на 40 тыс рублей. Постановление еще не вступило в силу.