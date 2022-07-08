Предприниматель закрыл омичам доступ к береговой линии Иртыша

Прокуратура провела проверку и выяснила, что на территории Усть-Заостровского поселения жители не могут подобраться к береговой полосе Иртыша. Ведомство выяснило, что при проведении работ по благоустройству земельных участков, которые использует предприниматель, он поставил забор, который отрезал жителей от реки.