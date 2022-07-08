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Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов кандидатам на выборах депутатов Омского городского Совета седьмого созыва

Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов кандидатам на выборах депутатов Омского городского Совета седьмого созыва

Сегодня, 14:10
Фото: 1MI
Сетевое издание «Город55» (ООО «Премьермедиаинвест») готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Омского городского Совета седьмого созыва 11 сентября 2022 года.

Прайс-лист на текстовые агитационные материалы

Прайс-лист на дополнительные услуги:

Прайс-лист на размещение баннеров:

Минимальный пакет - 10000 рублей. Возможен таргетинг. 

Условия размещения. Цены указаны в рублях без НДС. НДС не взимается в связи с применением УСН. Предоплата – 100%. Материалы размещаются после подписания Договора о размещении агитационных информационных материалов. Макет рекламного объявления и документ об оплате предоставляются не позднее чем за 3 рабочих дня до даты размещения материала.

Город55. ООО «Премьермедиаинвест»

Обращаться можно по телефону отдела рекламы: +7(3812) 208-118, или по электронной почте reklama@gorod55.ru.

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

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