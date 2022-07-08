Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов кандидатам на выборах депутатов Омского городского Совета седьмого созыва

Прайс-лист на текстовые агитационные материалы
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Прайс-лист на размещение баннеров:
Минимальный пакет - 10000 рублей. Возможен таргетинг.
Условия размещения. Цены указаны в рублях без НДС. НДС не взимается в связи с применением УСН. Предоплата – 100%. Материалы размещаются после подписания Договора о размещении агитационных информационных материалов. Макет рекламного объявления и документ об оплате предоставляются не позднее чем за 3 рабочих дня до даты размещения материала.
Город55. ООО «Премьермедиаинвест»
Обращаться можно по телефону отдела рекламы: +7(3812) 208-118, или по электронной почте reklama@gorod55.ru.
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