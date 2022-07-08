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Пешеходам стало проще переходить дорогу в центре Омска

Пешеходам стало проще переходить дорогу в центре Омска

Сегодня, 10:16
Фото: 1MI

В центре Омска изменили режим работы действия светофоров

У светофоров на улице Масленникова, расположенных на пересечении с улицами 4-я и 6-я Линия, увеличилась фаза для автомобилей.

В Омске в работе светофоров на улице Масленникова, которые находятся на пересечении с улицами 4-я и 6-я Линия, произошли изменения.

В часы пик минимальное время работы зеленого сигнала для транспорта между пешеходными фазами выросло. Теперь оно составляет 55 секунд. При этом для пешеходов почти ничего не изменилось, продолжительность разрешающего сигнала составляет 31 секунду.

В департаменте транспорта уточнили, что подобное решение о корректировке приняли только после анализа транспортной ситуации. Перемены необходимы, чтобы увеличить пропускную способность дорог и уменьшить число пробок.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Светофор
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