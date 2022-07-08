От строителей до водителей. Омичам рассказали, где можно заработать больше денег

Больше всего в июне в Омской области предлагали соискателям из сферы добычи сырья — около 73 390 рублей. Представители высшего менеджмента могли рассчитывать на 66 597 рублей, специалисты по консультированию — на 59 129 рублей, строители — на 57 816 рублей, а водители — на 55 451 рубль.