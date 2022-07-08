От строителей до водителей. Омичам рассказали, где можно заработать больше денег

По итогам июня средняя зарплата, которую предлагали омичам, подросла на 2%. В России этот показатель подрос на 5%. Тем не менее, в среднем омичам предлагали порядка 50 079 рублей в месяц.
Больше всего в июне в Омской области предлагали соискателям из сферы добычи сырья — около 73 390 рублей. Представители высшего менеджмента могли рассчитывать на 66 597 рублей, специалисты по консультированию — на 59 129 рублей, строители — на 57 816 рублей, а водители — на 55 451 рубль.
Вместе с этим выше средних зарплат предлагали специалистам по страхованию, рабочему персоналу, специалистам из сферы производства, соискателям из сферы IT.
А вот самые низкие зарплаты в июне предлагали специалистам из сфер образования (33 513 рублей) и госслужащим (35 250 рублей). Также ниже средних по рынку были готовы платить административному персоналу, бухгалтерам, домашнему персоналу, HR-специалистам.