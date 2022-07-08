Омский НПЗ стал лауреатом федерального конкурса за экологическую открытость

В рамках национальной премии «Медиа-менеджер России» появилась новая номинация «За экологическую открытость бизнеса». Инициативу поддержали комиссия по экологии Общественной палаты РФ, а также федеральное Минприроды.
Первым лауреатом в новой номинации стал Омский НПЗ «Газпром нефти». Предприятие продолжает экологическую модернизацию производства и активно делится передовым опытом как в природоохранных проектах, так и в информационной открытости.
«Омский НПЗ из года в год демонстрирует пример экологической открытости бизнеса. ОНПЗ с опережением графика стал первым предприятием в регионе с действующей системой автоматизированного мониторинга воздуха. Программные решения системы будут использованы для разработки единых стандартов экомониторинга на всех промышленных предприятиях России. Применение этой технологии выводит экологическую открытость промышленности на новый уровень — данные об экологичности работы производственных объектов будут напрямую передаваться в надзорные органы», — сказал руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух», член жюри премии Максим Корольков.
В программу экологической открытости ОНПЗ входит несколько направлений, в том числе ключевая задача - система автоматизированного мониторинга воздуха. В Омске часто говорится об идее установки датчиков на трубах крупнейших предприятий. Первым такой проект реализовал ОНПЗ, причем его опыт станет прототипом для других предприятий и для общероссийской системы мониторинга окружающей среды, создающейся в рамках нацпроекта «Экология». Также Омский НПЗ реализует проекты «Эксперты экологии», позволяющий жителям посещать предприятие, и «Экошкола для современных медиа» - диалоговая площадка журналистов и экологических экспертов.
«Все без исключения проекты модернизации производства на Омском НПЗ содержат экологическую составляющую. Эта информация общедоступна и убедиться в этом может любой желающий. С 2012 года ОНПЗ реализует проект «Эксперты экологии», благодаря которому можно посетить наше предприятие с экскурсией. Ежегодно в рамках этого проекта предприятие знакомит со своими природоохранными проектами около тысячи человек — школьников, студентов, экологов и общественников»», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.