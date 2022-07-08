Омский НПЗ стал лауреатом федерального конкурса за экологическую открытость

В программу экологической открытости ОНПЗ входит несколько направлений, в том числе ключевая задача - система автоматизированного мониторинга воздуха. В Омске часто говорится об идее установки датчиков на трубах крупнейших предприятий. Первым такой проект реализовал ОНПЗ, причем его опыт станет прототипом для других предприятий и для общероссийской системы мониторинга окружающей среды, создающейся в рамках нацпроекта «Экология». Также Омский НПЗ реализует проекты «Эксперты экологии», позволяющий жителям посещать предприятие, и «Экошкола для современных медиа» - диалоговая площадка журналистов и экологических экспертов.