Омские детсады-долгострои в Прибрежном и Больших полях готовы всего на 66%

Напомним, оба детских сада строятся по национальному проекту «Демография». В общей сложности это 400 мест для дошкольников. Сдать их должны были еще в декабре 2021 года, срок исполнения контрактов неоднократно менялся, однако на сегодня образовательные учреждения готовы лишь на 66% и 74%.