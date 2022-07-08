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Омские детсады-долгострои в Прибрежном и Больших полях готовы всего на 66%

Омские детсады-долгострои в Прибрежном и Больших полях готовы всего на 66%

Вчера, 15:58
Фото: Прокуратура Омской области
Речь о детских садах по национальному проекту «Демография», по которым возбуждено уголовное дело.

Готовность детских садов-долгостроев в микрорайонах Прибрежный и Большие поля составляет всего 66%. Сегодня на строительных площадках  побывали прокуроры Омской области, Советского и Кировского административных округов Омска. 

Прокурор Омской области Николай Студеникин осмотрел строительные площадки и отметил, что ведомство контролирует расход бюджетных денег и ход работ. 

"От органов исполнительной власти требуется надлежащий контроль за действиями строителей по исполнению контрактов, а со стороны подрядчика – повышенная социальная ответственность и недопустимость отклонения от предусмотренных сроков возведения объектов", - сказал он.
прокуратура Омской области

Напомним, оба детских сада строятся по национальному проекту «Демография». В общей сложности это 400 мест для дошкольников. Сдать их должны были еще в декабре 2021 года, срок исполнения контрактов неоднократно менялся, однако на сегодня образовательные учреждения готовы лишь на 66% и 74%. 

За недостроями тянется уголовное дело по статье "Халатность", представления в адрес омских чиновников и руководителей строительных организаций. 

#Новости#Омская область#Омск#Николай Студеникин#Детский сад#Строительство#Уголовное дело#Долгострой#Прокуратура Омской области#Прокуратура#Любовь Фёдорова
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