Омские детсады-долгострои в Прибрежном и Больших полях готовы всего на 66%

Готовность детских садов-долгостроев в микрорайонах Прибрежный и Большие поля составляет всего 66%. Сегодня на строительных площадках побывали прокуроры Омской области, Советского и Кировского административных округов Омска.
Прокурор Омской области Николай Студеникин осмотрел строительные площадки и отметил, что ведомство контролирует расход бюджетных денег и ход работ.
"От органов исполнительной власти требуется надлежащий контроль за действиями строителей по исполнению контрактов, а со стороны подрядчика – повышенная социальная ответственность и недопустимость отклонения от предусмотренных сроков возведения объектов", - сказал он.
Напомним, оба детских сада строятся по национальному проекту «Демография». В общей сложности это 400 мест для дошкольников. Сдать их должны были еще в декабре 2021 года, срок исполнения контрактов неоднократно менялся, однако на сегодня образовательные учреждения готовы лишь на 66% и 74%.
За недостроями тянется уголовное дело по статье "Халатность", представления в адрес омских чиновников и руководителей строительных организаций.