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Омичи пожаловались на мошенников, которые ходят по квартирам под видом газовщиков

Омичи пожаловались на мошенников, которые ходят по квартирам под видом газовщиков

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI
В соцсетях горожане рассказали, что злоумышленники обманом уговорили некоторых жителей, чтобы они заменили шланги.

Вчера, 7 июля, в паблике «Омск Live» появилась жалоба на мошенников, которые обманом пронимают в квартиры омичей и меняют газовое оборудование. Омичка Екатерина Иванова рассказала, что с такой ситуацией столкнулись пожилые люди, живущие в доме № 11 на улице 1-й Поселковой.

По словам автора поста, злоумышленники хотели поменять шланг за 2500 рублей, который не нужно было менять. Старшая по дому вызвала полицию, когда узнала о произошедшем.

В комментариях омичи рассказали, что тоже сталкивались с мошенниками. Некоторые жители поверили злоумышленникам и поменяли шланги за большие деньги. Другие связывались с «Омскгоргазом», узнавали, что никаких проверок нет, и спасали себя от того, чтобы не отдать мошенникам деньги.

#Вероника Жукова#Общество#Касается каждого#Новости#Омск#Соцсети#Газ#Мошенники
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