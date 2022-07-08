Омичи пожаловались на мошенников, которые ходят по квартирам под видом газовщиков

В комментариях омичи рассказали, что тоже сталкивались с мошенниками. Некоторые жители поверили злоумышленникам и поменяли шланги за большие деньги. Другие связывались с «Омскгоргазом», узнавали, что никаких проверок нет, и спасали себя от того, чтобы не отдать мошенникам деньги.