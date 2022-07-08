Омичи пожаловались на мошенников, которые ходят по квартирам под видом газовщиков

Вчера, 7 июля, в паблике «Омск Live» появилась жалоба на мошенников, которые обманом пронимают в квартиры омичей и меняют газовое оборудование. Омичка Екатерина Иванова рассказала, что с такой ситуацией столкнулись пожилые люди, живущие в доме № 11 на улице 1-й Поселковой.
По словам автора поста, злоумышленники хотели поменять шланг за 2500 рублей, который не нужно было менять. Старшая по дому вызвала полицию, когда узнала о произошедшем.
В комментариях омичи рассказали, что тоже сталкивались с мошенниками. Некоторые жители поверили злоумышленникам и поменяли шланги за большие деньги. Другие связывались с «Омскгоргазом», узнавали, что никаких проверок нет, и спасали себя от того, чтобы не отдать мошенникам деньги.