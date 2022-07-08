На зарплаты омским бюджетникам из областной казны выделят 2,4 млрд рублей

Как рассказали в министерстве финансов Омской области, на зарплату работникам бюджетной сферы дополнительно из региональной казны выделят 2,4 млрд рублей. Таким образом, фонд оплаты труда в этом году достигнет 42,5 млрд рублей. Тем не менее, денег на зарплаты придется просить еще и из федерального бюджета.
«Осенью, при подготовке очередных изменений в бюджет, фонд оплаты труда нужно будет дофинансировать в соответствии с потребностью до конца года, с учетом повышения МРОТ и корректировок прогнозов по оплате труда. Планируем привлечь поддержку из федерации для этого», - рассказал министр финансов Омской области Вадим Чеченко.
Также на 148 млн рублей будет увеличен бюджет на приобретение жилья для детей-сирот. Кроме того, из собственных средств региона 681 миллион рублей направят в Пенсионный фонд для ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Это субвенция региона. Напомним, выплата введена с апреля этого года для семей с низким доходом.