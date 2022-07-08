На зарплаты омским бюджетникам из областной казны выделят 2,4 млрд рублей

Также на 148 млн рублей будет увеличен бюджет на приобретение жилья для детей-сирот. Кроме того, из собственных средств региона 681 миллион рублей направят в Пенсионный фонд для ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Это субвенция региона. Напомним, выплата введена с апреля этого года для семей с низким доходом.