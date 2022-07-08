Конгресс «Национальное здравоохранение-2022» проходит в Москве

Главным вызовом для российской системы здравоохранения на сегодняшний день является острая необходимость преодолеть все те ущербы, которые нанесла здоровью нации пандемия коронавируса, подчеркнул министр. В правительстве активно предпринимают в настоящее время меры, ориентированные на то, чтобы не только оперативно восстановить плановую медицинскую помощь населению страны, но и повысить ее объем. Уже увеличен объем высокотехнологичной помощи гражданам, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.