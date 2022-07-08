Конгресс «Национальное здравоохранение-2022» проходит в Москве

Участники конгресса рассматривают следующие актуальные темы: цифровизация системы здравоохранения страны, ее кадровое и лекарственное обеспечение, а также стандартные и новые технологии диагностики и лечения различных болезней. Минздрав России организовал мероприятие совместными усилиями с Фондом Росконгресс, пишет rostovgazeta.ru. Генеральным информационным партнером выступает федеральный медиахолдинг 1MI.
«В 2020 году мы имели еще не всем понятный вызов в виде новой коронавирусной инфекции, которая шагала по миру, охватывая все новые страны, — заявил Мурашко, открывая первое пленарное заседание. — Наша страна успела вовремя предпринять все меры, чтобы профилактировать молниеносное распространение инфекции по стране и дать подготовиться системе для принятия пациентов и для обеспечения медицинской помощи».
Министр обратил внимание на тот факт, что до 2030 года уровень продолжительности жизни в Российской Федерации должен достигнуть 78 лет. Мурашко затронул такие темы, как медицинская профилактика, стратегия цифровой трансформации, инфраструктура системы здравоохранения, внедрение в отрасль инноваций и дополнительные меры социальной поддержки медицинских сотрудников в российских субъектах.
Главным вызовом для российской системы здравоохранения на сегодняшний день является острая необходимость преодолеть все те ущербы, которые нанесла здоровью нации пандемия коронавируса, подчеркнул министр. В правительстве активно предпринимают в настоящее время меры, ориентированные на то, чтобы не только оперативно восстановить плановую медицинскую помощь населению страны, но и повысить ее объем. Уже увеличен объем высокотехнологичной помощи гражданам, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Запланированные организаторами конгресса мероприятия проходят как очно, так и в онлайн-формате.
Площадка Центра международной торговли собрала министров здравоохранения регионов РФ и профильных вице-губернаторов, руководителей медицинских исследовательских и информационно-аналитических центров, профильных специалистов и главврачей больниц, ученых-биологов, футурологов и фармакологов, а также экспертов в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.