Из-за штрафов ГИБДД и долгов перед банками омичке пришлось расстаться с джипом

Из-за неоплаченных штрафов ГИБДД и долгов перед банком жительнице Омска пришлось расстаться с джипом. Иномарку изъяли судебные приставы.
30-летняя омичка накопила двадцать исполнительных производств. В основном это были штрафы за нарушение скоростного режима. Кроме этого, она задолжала банкам «Русский Стандарт» и «Авангард». Общая сумма по исполнительным листам превысила 720 тысяч рублей.
На уведомления судебных приставов женщина не реагировала, поэтому им пришлось изъять принадлежащий ей автомобиль Jeep Wrangler 1993 года выпуска. Иномарку на эвакуаторе доставили на спецстоянку, сообщает региональное УФССП.
У экс-хозяйки авто еще есть шанс вернуть джип, для этого ей нужно рассчитаться с долгами в ближайшее время. В противном случае иномарка уйдет с молотка.