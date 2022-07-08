Губернатор Лимаренко: в Анивском районе появится проект "Доступная рыба"

По программе Лимаренко в продажу поступили дары моря по социальной цене. Теперь рыба станет доступной, обещает губернатор.
Вопрос обеспечения граждан свежей рыбной продукцией по социальным ценам Валерий Лимаренко поставил на повестку еще весной. В области уже реализуется программа «Доступная рыба», в любое время года жители региона смогут покупать дары моря по минимальным ценам, пишет Sakh.online.
Граждане, проживающие на Сахалине, получат доступ к покупке рыбы по низким ценам. К работе в программе приступили рыбопромышленники островного региона.
Мэр Анивского городского округа Светлана Швец сообщила о реализации в Анивском районе более чем 4 тонн рыбной продукции в течение двух предыдущих месяцев этого года. Из этой рыбы часть была реализована бесплатно. Около полутонны сельди безвозмездно передали в программу сотрудники ООО «Таранай». Другая организация, колхоз имени Кирова, передала в область полторы тонны даров моря. Свежую продукцию анивчанам раздавали на ярмарочной площади, а в селах передача даров моря осуществлялась на территориях клубов. На некоммерческой основе анивчане получили 2 305 кг сельди.
В начале лета ООО «Таранай» направило для жителей района 305 кг разных видов рыбы. 230 кг направили совету ветеранов Анивского района. Известно, что обществу инвалидов «Виктория» было передано 75 кг свежих даров моря.
ООО «Найча» поставило в магазины района свыше тонны разных видов корюшки. Порядка 350 кг камбалы передали работники ООО «ПрибойВосток» в магазин социальных программ «Как дома». Рыболовы-любители решили также поучаствовать в программе губернатора и направили на реализацию рыбу различных видов – всего 638 кг.
Дары моря продавались гражданам по социальным ценам — к стоимости прибавлялось не более пятнадцати процентов. В текущем месяце уже передали 88 кг рыбы в магазин «Как дома» активно поддержавшие проект работники ООО «ПрибойВосток». Отпускная цена одного килограмма доступной рыбы составляет менее восьмидесяти шести рублей.
Рыба, после улова сразу поступающая на прилавок, может продаваться по невысокой цене без финансовых потерь. Как разъяснил губернатор Лимаренко, в ее стоимость не входят затраты на замораживание, хранение и переработку. Администрации областных центров также предоставляют для реализации программы необходимые площади.
Председатель Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Дмитрий Матвеев утверждает, что программа вносит большой вклад в оптимизацию работы рынка продажи свежей рыбы, и качество жизни жителей области улучшается. Работники рыбной промышленности получают постоянный канал сбыта рыбы, добытой у берегов, создаются новые рабочие места, увеличивается мощность производства. В целом программа положительно влияет на региональную экономическую ситуацию.
Проект «Доступная рыба» активно курируется губернатором Лимаренко. В начале прошлого месяца глава региона приехал в социальный магазин в Невельском районе и лично произвел проверку товара, отпускаемого по низким ценам.