Губернатор Лимаренко: в Анивском районе появится проект "Доступная рыба"

Мэр Анивского городского округа Светлана Швец сообщила о реализации в Анивском районе более чем 4 тонн рыбной продукции в течение двух предыдущих месяцев этого года. Из этой рыбы часть была реализована бесплатно. Около полутонны сельди безвозмездно передали в программу сотрудники ООО «Таранай». Другая организация, колхоз имени Кирова, передала в область полторы тонны даров моря. Свежую продукцию анивчанам раздавали на ярмарочной площади, а в селах передача даров моря осуществлялась на территориях клубов. На некоммерческой основе анивчане получили 2 305 кг сельди.