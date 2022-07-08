Губернатор Александр Бурков открыл спортивно-культурный праздник «Королева спорта»

В Омской области стартовал 52 областной сельский спортивно-культурный праздник «Королева спорта». В этом году столицей проведения соревнований стал поселок Ростовка Омского района.
На церемонии открытия праздника собралось порядка 7 тысяч человек. Старт праздника был дан красочным авиашоу. После чего на главный стадион прибыли талисман состязаний этого года — сибирское яблоко и Королева спорта. В этом году почетная роль досталась многократной победительнице областных спартакиад по волейболу и призеру Всероссийских сельских игр Полине Волковой.
На парад участников выстроились спортсмены команд из 32 районов Омской области. Участников и гостей спартакиады поприветствовал Губернатор Омской области Александр Бурков:
«За пять с лишним десятилетий эти соревнования стали брендом Омской области. Наш регион богат спортивными талантами. В Омском районе сегодня регулярно занимаются физкультурой более половины жителей – это отличный показатель. Неудивительно, что район много раз входил в число лучших на «Королеве спорта» и занимал первую ступеньку пьедестала 23 раза!»
В Омском районе сегодня имеется современная спортивная база. Во время подготовки к «Королеве спорта» местный спорткомплекс «Сибирский» преобразился в современный многофункциональный спортивный центр. Кроме того преобразилось и футбольное поле с естественным газоном — теперь это спортивная площадка с искусственной травой. Также здесь построили два волейбольных корта, отреставрировали универсальную многофункциональную площадку и ввели в строй городошную. Эти объекты станут ареной для проведения XIV Всероссийских летних сельских игр, в которых примут участие спортивные делегации регионов России и Беларуси.
«То, что именно Омскую область выбрали для проведения этих соревнований, – знак высокого доверия и признания наших с вами достижений в развитии сельского спорта!» — подчеркнул Александр Бурков.
На церемонии открытия по традиции зажгли огонь «Королевы спорта». Факельная эстафета стартовала сегодня днем от Вечного огня в Парке Победы. Доставили огонь на стадион в Ростовке студенты и преподаватели СибГУФКа.
Сразу после торжественных речей началась спортивная часть праздника – забег на 100 м у мужчин и женщин.
Отметим, что сельские спартакиады открыли в Омской области имена многих выдающихся атлетов, которые представляли наш регион на соревнованиях разного уровня. Соревнования в Ростовке продлятся до 10 июля. Спортсмены разыграют медали в девяти видах программы – футболе, полиатлоне, легкой атлетике, мужском баскетболе, мужском и женском волейболе, городошном спорте, мотокроссе и греко-римской борьбе.