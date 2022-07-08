Губернатор Александр Бурков открыл спортивно-культурный праздник «Королева спорта»

В Омском районе сегодня имеется современная спортивная база. Во время подготовки к «Королеве спорта» местный спорткомплекс «Сибирский» преобразился в современный многофункциональный спортивный центр. Кроме того преобразилось и футбольное поле с естественным газоном — теперь это спортивная площадка с искусственной травой. Также здесь построили два волейбольных корта, отреставрировали универсальную многофункциональную площадку и ввели в строй городошную. Эти объекты станут ареной для проведения XIV Всероссийских летних сельских игр, в которых примут участие спортивные делегации регионов России и Беларуси.