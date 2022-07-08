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ФАО: России голод не грозит

Сегодня, 11:22
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с РФ Олег Кобяков сообщил, что россиянам не грозит голод.

Об этом он сказал на пресс-конференции «Продовольственная безопасность в России и мире: анализ доклада ООН».

Цитируя его, РИА Новости сообщают о том, что по статистике России, доля населения, которая испытывала хронический голод на 2019 год, составила 1,6%. Об этом пишет RT.

По словам Кобякова, состояние отсутствия продовольственной безопасности испытывало до шести процентов населения.

Если сравнить эти показатели с мировыми, то Россия является благополучной и сытой страной, которая исторически преодолела голод. 

#Ольга Земскова
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