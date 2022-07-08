ФАО: России голод не грозит

Об этом он сказал на пресс-конференции «Продовольственная безопасность в России и мире: анализ доклада ООН».
Цитируя его, РИА Новости сообщают о том, что по статистике России, доля населения, которая испытывала хронический голод на 2019 год, составила 1,6%. Об этом пишет RT.
По словам Кобякова, состояние отсутствия продовольственной безопасности испытывало до шести процентов населения.
Если сравнить эти показатели с мировыми, то Россия является благополучной и сытой страной, которая исторически преодолела голод.