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Евросоюз и Украина не смогли осуществить план таможенной блокады России

Сегодня, 11:32
Тайная работа ЕС и Украины над приостановкой участия России и Беларуси во ВТамО не увенчалась успехом.

Страны Евросоюза призывали остановить либо ограничить членство двух дружественных стран во ВТамО.

Невзирая на попытки недоброжелателей, Москва, приняв участие в совете ВТамО в июне, добилась принятия резолюции о сохранении таможенной инфраструктуры, пишет infox.ru.

Но резолюция на деле работает не без сбоев. Сообщается о случаях запрета во въезде отечественного транспорта на территорию стран ЕС.

Несмотря на это, со стороны Евросоюза грузовой транспорт въезжает на территорию России и Беларуси беспрепятственно. Известно, что ввоз медицинских изделий, лекарственных средств и продукции сельского хозяйства пока не запрещен. Не препятствуют также и экспорту цветных металлов. РТФ уточняет, что и гуманитарные перевозки также разрешены.

Калининградская область также заблокирована – из РФ туда въехать не удастся. В этой ситуации власти обещают найти компромисс, поскольку ранее из-за блокады железнодорожного сообщения Литвой в области разгорелся настоящий скандал. 

#Ольга Земскова
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