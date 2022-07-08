Евросоюз и Украина не смогли осуществить план таможенной блокады России

Страны Евросоюза призывали остановить либо ограничить членство двух дружественных стран во ВТамО.
Невзирая на попытки недоброжелателей, Москва, приняв участие в совете ВТамО в июне, добилась принятия резолюции о сохранении таможенной инфраструктуры, пишет infox.ru.
Но резолюция на деле работает не без сбоев. Сообщается о случаях запрета во въезде отечественного транспорта на территорию стран ЕС.
Несмотря на это, со стороны Евросоюза грузовой транспорт въезжает на территорию России и Беларуси беспрепятственно. Известно, что ввоз медицинских изделий, лекарственных средств и продукции сельского хозяйства пока не запрещен. Не препятствуют также и экспорту цветных металлов. РТФ уточняет, что и гуманитарные перевозки также разрешены.
Калининградская область также заблокирована – из РФ туда въехать не удастся. В этой ситуации власти обещают найти компромисс, поскольку ранее из-за блокады железнодорожного сообщения Литвой в области разгорелся настоящий скандал.