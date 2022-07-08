Евросоюз и Украина не смогли осуществить план таможенной блокады России

Несмотря на это, со стороны Евросоюза грузовой транспорт въезжает на территорию России и Беларуси беспрепятственно. Известно, что ввоз медицинских изделий, лекарственных средств и продукции сельского хозяйства пока не запрещен. Не препятствуют также и экспорту цветных металлов. РТФ уточняет, что и гуманитарные перевозки также разрешены.