«Единая Россия» выполнила 50% показателей народной программы на 2022 год



«В рамках народной программы партии "Единая Россия" в первом полугодии в Омске открылись детсады на улице Тюленина и в микрорайоне «Рябиновка», в поселке «Биофабрика». В настоящее время в регионе ведется строительство еще четырех объектов дошкольного образования. Детские сады в микрорайонах Прибрежный и Большие Поля г. Омска, в поселке Иртышский Омского района и в Большеречье должны быть построены в текущем году. Планируется проектирование и строительство школы в поселке Малая Бича Усть-Ишимского района на севере Омской области.