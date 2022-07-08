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«Единая Россия» выполнила 50% показателей народной программы на 2022 год

«Единая Россия» выполнила 50% показателей народной программы на 2022 год

Вчера, 20:32
Фото: ER.RU
В «Единой России» рассказали об итогах реализации народной программы партии за январь - июнь 2022 года. Председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил, что выполнение показателей программы идет хорошими темпами, но нужно учесть все запросы граждан в текущих условиях.

По словам Дмитрия Медведева, партия во исполнение пунктов программы в сфере образования создала общественные советы с привлечением учителей, местных властей и родителей. Было выделено порядка 300 миллиардов рублей на строительство новых школ и ремонт уже действующих. Отмечается, что 1661 учреждение в 80 регионах уже включено в программу. Из них 1316 должны быть сданы в этом году. Об этом пишет rostovgazeta.ru.


Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что в рамках народной программы уже построено и модернизировано более 1100 социальных объектов. Также было принято 166 нормативно-правовых актов, в числе которых отмена техосмотра автомобилей, продление моратория на плановые проверки бизнеса, продление дачной амнистии до 2031 года, увеличение с 5 до 7 лет возраста детей, которые могут ездить в электричках бесплатно, рассказал Турчак.


Половина показателей народной программы ЕР реализована в сфере здравоохранения. Активно идет модернизация первичного звена, ремонтируются и строятся новые объекты.


Важное направление программы – социальная поддержка граждан. «Единая Россия» обеспечила поддержку занятости, рост прожиточного минимума и социальных пособий. В частности, законодательно обеспечена индексация МРОТ до уровня не ниже прожиточного минимума.


Особое внимание в народной программе ЕР уделено поддержке семей с детьми. Были введены выплаты для нуждающихся беременных женщин, на детей в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет. С 1 апреля начала действовать новая мера поддержки для малообеспеченных семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.


Также принят закон о дебюрократизации образования, введено преимущественное право для льготников при поступлении в колледжи и техникумы. ЕР возвращает практику учебных комбинатов для студентов. В 2022 году был обеспечен максимальный за российскую историю рост числа бюджетных мест в вузах - 70% из них отдали в регионы.


Кроме того, партией выполнено 60% показателей в части поддержки российской промышленности и малого и среднего бизнеса. Как сообщает сайт ER.ru, принят блок законов о налоговых льготах для ИТ-компаний, отсрочке по кредитам по разным направлениям, продлению лицензий и разрешений.


«В рамках народной программы партии "Единая Россия" в первом полугодии в Омске открылись детсады на улице Тюленина и в микрорайоне «Рябиновка», в поселке «Биофабрика». В настоящее время в регионе ведется строительство еще четырех объектов дошкольного образования. Детские сады в микрорайонах Прибрежный и Большие Поля г. Омска, в поселке Иртышский Омского района и в Большеречье должны быть построены в текущем году. Планируется проектирование и строительство школы в поселке Малая Бича Усть-Ишимского района на севере Омской области.


По федеральному проекту «Безопасные дороги» ведется ремонт 102,9 км дорог общего пользования. Из них 87,7 км – это дороги регионального или межмуниципального значения (включая капремонт 10,2 км) и 15,25 км – автодороги в пределах города Омска. 


Продолжается строительство 27 объектов здравоохранения. Определился подрядчик для строительства поликлиники в поселке Восточный на территории города Омска. Партия «Единая Россия» в Омской области будет и дальше контролировать реализацию народной программы, - рассказал руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Омской области Александр Артёмов.

 

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