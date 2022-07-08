ДТП с перевернувшейся скорой в Омске устроила учитель из школы № 33

Городу55 стали известны подробности вчерашнего ДТП с автомобилем скорой медицинской помощи на бульваре Архитекторов недалеко от ТЦ «Мега».
Как оказалось, за рулем автомобиля Ford Fiesta, который и «подбил» скорую, находилась 52-летняя учитель из омской средней школы № 33.
Напомним, по информации региональной Госавтоинспекции, потенциальная виновница аварии при проезде перекрестка не предоставила преимущества спецавтомобилю и столкнулась с ним. После удара медицинский «ГАЗ» опрокинулся на бок.
Как стало известно Городу55, учительница ехала на зеленый сигнал светофора, но по правилам дорожного движения должна была пропустить скорую, которая двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
«В результате ДТП пострадали три человека: 70-летняя пациентка скорой, которую с ушибом мягких тканей головы и переломом плеча госпитализировали в ГБ № 1, а также два фельдшера – 28-летний мужчина и 25-летняя женщина. Медиков осмотрели на месте и назначили им амбулаторное лечение», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
Сейчас по этой аварии проводится проверка, которая, может перерасти в уголовное дело.
Отметим, вчера официальные органы сообщали, что женщина на Ford Fiesta ехала на красный свет.