Город55
ГлавноеВсе новости
30 градусов в тени. Омичам пообещали изнуряющую жару на выходных

30 градусов в тени. Омичам пообещали изнуряющую жару на выходных

Сегодня, 12:05
Фото: 1MI

В Омскую область пришла затяжная июльская жара

Данные портала Ventusky.com*.

В Омскую область наконец пришла устойчивая жара: в ближайшие несколько дней в регионе будет не холоднее +25 градусов, а местами температура поднимется даже выше +30 градусов. 

Дождей в этот день не ожидается даже в соседних регионах, а ветер будет дуть со скоростью около 5 м/с, в основном по югу Омской области. 

www.ventusky.com

В воскресенье, 10 июля, серьезно погода не поменяется. Жара лишь усилится, особенно на севере региона. Там же местами пройдут дожди с грозами. Ветер будет слабый со скоростью около 2-4 м/с. 

www.ventusky.com

На следующей неделе, с 11 июля, жаркая погода сохранится, но в регион вернутся дожди. Ветер будет дуть со скоростью около 6 м/с, в остальном никаких новых погодных явлений не ожидается. 

*прогноз погоды актуален на момент публикации материала. 

www.ventusky.com
#Город#Погода#Новости#Омская область#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды#Жара#Ольга Акамова
Подпишитесь
Тотальный контроль. Омичей заставят согласовывать внешний вид заборов и балконов
Документ появился на портале омской мэрии.
Сегодня, 14:13
Путь Социализма довел до взятки. Чиновника в Омской области арестовали за коррупцию
Коррупционные нарушения обнаружили при реконструкции больницы, ДК и других зданий в Называевском районе.
Сегодня, 14:25
ДТП с перевернувшейся скорой в Омске устроила учитель из школы № 33
Сегодня, 14:15
Предприниматель закрыл омичам доступ к береговой линии Иртыша
Бизнесмен установил забор, который не позволил жителям Усть-Заостровки подобраться к берегу.
Сегодня, 11:50
Омский приют «Друг» не смог оспорить долг в полмиллиона рублей за аренду земли
Общественной организации придется выплатить омской мэрии 581 тысячу рублей.
Вчера, 20:35
На зарплаты омским бюджетникам из областной казны выделят 2,4 млрд рублей
Сегодня, 16:49