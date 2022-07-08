30 градусов в тени. Омичам пообещали изнуряющую жару на выходных

В Омскую область наконец пришла устойчивая жара: в ближайшие несколько дней в регионе будет не холоднее +25 градусов, а местами температура поднимется даже выше +30 градусов.
Дождей в этот день не ожидается даже в соседних регионах, а ветер будет дуть со скоростью около 5 м/с, в основном по югу Омской области.
В воскресенье, 10 июля, серьезно погода не поменяется. Жара лишь усилится, особенно на севере региона. Там же местами пройдут дожди с грозами. Ветер будет слабый со скоростью около 2-4 м/с.
На следующей неделе, с 11 июля, жаркая погода сохранится, но в регион вернутся дожди. Ветер будет дуть со скоростью около 6 м/с, в остальном никаких новых погодных явлений не ожидается.
*прогноз погоды актуален на момент публикации материала.