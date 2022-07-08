«20 главных событий России за 20 лет»: современная армия

В-третьих, армия прошла глубокую модернизацию вооружения. Была создана новая армия, которая отвечает вызовам современной технологичной и гибридной войны. Для обеспечения работы современных военных системы были созданы мощные каналы спутниковой связи, системы наземной, морской, воздушной и космической разведки, системы боевого управления. На вооружение поступили современные артиллерийские системы, бронетанковая техника и авиация. Например, сухопутные войска начали массово получать боевые танки Т-80 с комплексами активной защиты, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили ГАЗ-2330 «Тигр», а так же оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» и многое другое. Технологический прорыв произошел и в системах радиоэлектронной борьбы, крылатых ракет морского базирования «Калибр», ракетных комплексов с гиперзвуковыми головными частями «Авангард», «Кинжал» и «Циркон». Не уступают мировым аналогам многоцелевые истребители «Су-35» и истребители-бомбардировщики «Су-34». Армия получила и освоила широкий спектр беспилотной авиации. Таким образом, за последние 20 лет Россия создала современную и сильную армию, с которой вынуждены считаться другие участники мирового политического процесса.