Володин напомнил США об Аляске

Комментируя это заявление, Вячеслав Володин призвал США вести себя по отношению к России порядочно. Он подчеркнул, что порядочность — это не слабость, отметив, что России «всегда есть, чем ответить». Володин посоветовал Америке не забывать о том, что в ее состав входит Аляска, намекнув, что «нам тоже есть, что возвращать».