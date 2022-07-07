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Володин напомнил США об Аляске

Володин напомнил США об Аляске

Вчера, 16:37
Фото: pxhere.com
Спикер Государственной думы РФ напомнил американским властям об Аляске, говоря о ресурсах России.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, обращаясь к властям США, порекомендовал им вспомнить об Аляске и о том, что теоретически Россия может вернуть эти территории обратно. Об этом пишет Pravda.Ru, ссылаясь на РИА «Новости».

Вячеслав Володин подчеркнул, что возможность возвращения Аляски обратно в Россию можно рассмотреть в том случае, если США будет «по-хозяйски действовать» по отношению к заграничным ресурсам РФ.

5 июля в Государственной думе началось обсуждение денонсации соглашения, заключенного с Норвегией. Предмет соглашения — взаимодействие в Баренцевом море и разграничение его акватории. По обсуждаемому вопросу инициировали протокольное поручение, депутаты отказались его принимать.

Депутат Государственной думы Николай Коломейцев не без иронии заявил, что возможность поручения только начали обсуждать, когда Норвегия фактически уже пропускает контейнеры. Если бы речь велась непосредственно о поручении, отметил Коломейцев, вполне возможно, США уже приступили бы к осуществлению поставок рыбы «куда положено».

Комментируя это заявление, Вячеслав Володин призвал США вести себя по отношению к России порядочно. Он подчеркнул, что порядочность — это не слабость, отметив, что России «всегда есть, чем ответить». Володин посоветовал Америке не забывать о том, что в ее состав входит Аляска, намекнув, что «нам тоже есть, что возвращать».

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