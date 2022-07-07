В Пушкинском заповеднике с помощью «Открытия» установлен высокоскоростной интернет

На территории музея расположено 62 объекта культурного наследия. Среди них стоит отметить «Достопримечательное место, которое связано с жизнью и творчеством поэта в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области» с общей площадью в 8608 гектар. Кроме того, здесь находятся 53 объекта федерального значения. А в этом году 17 марта музей отметил свое 100-летие.