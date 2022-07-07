В Пушкинском заповеднике с помощью «Открытия» установлен высокоскоростной интернет

Банк «Открытие» к 100-летию музея профинансировал проект по обеспечению голосовой связью и интернетом в 100 Мбит/с Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом пишет newsnn.ru.
По словам президента – председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова, кроме данного проекта банк заменил рабочие станции и серверы на более современные. В прошлом году и в этом на средства, которые выделил банк, выполняется реставрация предметов коллекции музея. Реставрируется графика и живопись из музейного собрания, возвращаются голоса старинным часам. Задорнов считает, что данная поддержка сделает «Пушкинские горы» популярными.
Как сообщает директор музея Георгий Василевич, для эффективной работы музея необходимым условием являются современные средства коммуникации.
Более яркими и насыщенными становятся прогулки по музею вместе с цифровыми путеводителями, дистанционной продажей билетов, навигацией, доступностью сайта и социальных сетей. Он выразил благодарность банку «Открытие» за подарок, сделанный к 100-летию послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника.
На территории музея расположено 62 объекта культурного наследия. Среди них стоит отметить «Достопримечательное место, которое связано с жизнью и творчеством поэта в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области» с общей площадью в 8608 гектар. Кроме того, здесь находятся 53 объекта федерального значения. А в этом году 17 марта музей отметил свое 100-летие.