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В Омскую область не пустили фрукты с опасным прожорливым существом

В Омскую область не пустили фрукты с опасным прожорливым существом

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI

В Омскую область привезли нектарины с восточной плодожоркой

Россельхознадзор отправил партию товаров на карантин и обработку.

2 июля сотрудники Россельхознадзора проверяли партию из 19 тонн нектаринов и яблок из Узбекистана. Во время проверки специалисты обнаружили на плодах личинки восточной плодожорки.

Это насекомое является одним из самых опасных и вредителей, который может уничтожить до 100% урожая. Именно поэтому на территорию страны запрещается ввозить черенки, плоды и саженцы с бабочками, гусеницами и коконами вредителя.

Партию фруктов решили обеззаразить методом фумигации. Если все насекомые будут уничтожены, партию товара допустят до реализации.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Россельхознадзор
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