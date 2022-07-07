В Омскую область не пустили фрукты с опасным прожорливым существом

2 июля сотрудники Россельхознадзора проверяли партию из 19 тонн нектаринов и яблок из Узбекистана. Во время проверки специалисты обнаружили на плодах личинки восточной плодожорки.
Это насекомое является одним из самых опасных и вредителей, который может уничтожить до 100% урожая. Именно поэтому на территорию страны запрещается ввозить черенки, плоды и саженцы с бабочками, гусеницами и коконами вредителя.
Партию фруктов решили обеззаразить методом фумигации. Если все насекомые будут уничтожены, партию товара допустят до реализации.