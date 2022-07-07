В Le Figaro назвали рубль «самой успешной валютой планеты»

В аналитической статье, опубликованной в издании Le Figaro, рубль назвали наиболее успешной валютой в мире — по отношению к доллару и к евро его курс вырос на 45 — 50%, пишет Pravda.Ru.
По мнению французских аналитиков, рубль — «островок процветания в океане финансовой нестабильности». Российская валюта, отмечают авторы статьи, остается сильной во многом благодаря деятельности главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Азиатские политики и западные чиновники, пишет Le Figaro, уважают финансового регулятора, в том числе, за меры по спасению российской валюты, принятые в 2014 году.
В статье упоминается о том, что евро потерял 1%, и в таких условиях импорт за год может подорожать на 0,3%, вырастет также и стоимость товаров.