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В Le Figaro назвали рубль «самой успешной валютой планеты»

В Le Figaro назвали рубль «самой успешной валютой планеты»

Вчера, 16:35
Фото: 1MI
Аналитики из Франции считают российскую валюту самой успешной в мире.

В аналитической статье, опубликованной в издании Le Figaro, рубль назвали наиболее успешной валютой в мире — по отношению к доллару и к евро его курс вырос на 45 — 50%, пишет Pravda.Ru.

По мнению французских аналитиков, рубль — «островок процветания в океане финансовой нестабильности». Российская валюта, отмечают авторы статьи, остается сильной во многом благодаря деятельности главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Азиатские политики и западные чиновники, пишет Le Figaro, уважают финансового регулятора, в том числе, за меры по спасению российской валюты, принятые в 2014 году.

В статье упоминается о том, что евро потерял 1%, и в таких условиях импорт за год может подорожать на 0,3%, вырастет также и стоимость товаров.

 

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