«Уголок детства» в Нефтяниках. В Омске выбрали название для трех скверов

Голосование проходило в паблике Советского округа Омска в соцсети «ВКонтакте» в течение двух недель, с 20 июня по 5 июля. Омичам предлагалось выбрать названия из предложенных, и к концу голосования определились явные фавориты.
Теперь сквер на пересечении улицы Химиков и проспекта Менделеева будет назван в честь Д. И. Менделеева. Территорию на проспекте Мира, д. 20/1 за остановкой «Медицинская академия» решили назвать «Уголок детства». Скверу по улице 50 лет Профсоюзов, д. 113а жители предложили присвоить название «Пушкинский».
В администрации Советского округа Омска отметили, что результаты голосования передадут в топонимическую комиссию города Омска для рассмотрения на заседании вопросов по присвоению наименований территориям скверов. После этого новые названия можно будет отражать на картах.