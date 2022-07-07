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«Уголок детства» в Нефтяниках. В Омске выбрали название для трех скверов

«Уголок детства» в Нефтяниках. В Омске выбрали название для трех скверов

Сегодня, 12:25
Фото: 1MI

Омичи выбрали название для трех скверов в Советском округе

Жители Советского округа Омска в течение двух недель голосовали за новые названия скверов.

Голосование проходило в паблике Советского округа Омска в соцсети «ВКонтакте» в течение двух недель, с 20 июня по 5 июля. Омичам предлагалось выбрать названия из предложенных, и к концу голосования определились явные фавориты.

Теперь сквер на пересечении улицы Химиков и проспекта Менделеева будет назван в честь Д. И. Менделеева. Территорию на проспекте Мира, д. 20/1 за остановкой «Медицинская академия» решили назвать «Уголок детства». Скверу по улице 50 лет Профсоюзов, д. 113а жители предложили присвоить название «Пушкинский».

В администрации Советского округа Омска отметили, что результаты голосования передадут в топонимическую комиссию города Омска для рассмотрения на заседании вопросов по присвоению наименований территориям скверов. После этого новые названия можно будет отражать на картах.

#Ольга Акамова#Новости#Омская область#Омск#Сквер#Название#Нефтяники#Советский округ#Касается каждого
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