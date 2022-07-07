«Уголок детства» в Нефтяниках. В Омске выбрали название для трех скверов

Теперь сквер на пересечении улицы Химиков и проспекта Менделеева будет назван в честь Д. И. Менделеева. Территорию на проспекте Мира, д. 20/1 за остановкой «Медицинская академия» решили назвать «Уголок детства». Скверу по улице 50 лет Профсоюзов, д. 113а жители предложили присвоить название «Пушкинский».