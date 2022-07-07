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Треть российских страховых компаний покинет отечественный рынок услуг

Сегодня, 11:19
Уход страховых компаний из России может негативно отразиться на наших соотечественниках.

Число компаний-участниц российской сферы страховых услуг может критически сократиться.

Стало известно, что из-за этого у юридических лиц могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку условия страхования у оставшихся компаний могут оказаться невыгодными, пишет infox.ru.

Тем не менее, для физических лиц существенных изменений страховых продуктов не предвидится, сообщают аналитики.

Уход страховых компаний с отечественного рынка может быть обусловлен невысокой рентабельностью бизнеса в целом. Подсчитано, что к 2025 году сферу может покинуть третья часть существующих на данный момент страховых фирм.

#Ольга Земскова
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