Треть российских страховых компаний покинет отечественный рынок услуг

Число компаний-участниц российской сферы страховых услуг может критически сократиться.
Стало известно, что из-за этого у юридических лиц могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку условия страхования у оставшихся компаний могут оказаться невыгодными, пишет infox.ru.
Тем не менее, для физических лиц существенных изменений страховых продуктов не предвидится, сообщают аналитики.
Уход страховых компаний с отечественного рынка может быть обусловлен невысокой рентабельностью бизнеса в целом. Подсчитано, что к 2025 году сферу может покинуть третья часть существующих на данный момент страховых фирм.