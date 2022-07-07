Стало известно, откуда появились возбудители глистов на омских пляжах

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» прокомментировало ситуацию с песком на пяти омских пляжах. Ранее Роспотребнадзор нашел в пробах возбудителей глистов.
В ведомстве заявили, что привели пляж в порядок, как полагается, и завезли туда чистый песок. Поэтому специалисты считают, что всему причиной стала вода из Иртыша.
«Исследования были выполнены после резкого спада воды в реке Иртыш, пробы были отобраны на территории, ранее затопленной „грязной“ водой реки (где в этом сезоне не обновлялся песок из-за подтопления), что еще раз подтверждает опасность купания в реке Иртыш», — рассказали в ведомстве.