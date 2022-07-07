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Стало известно, откуда появились возбудители глистов на омских пляжах

Стало известно, откуда появились возбудители глистов на омских пляжах

Сегодня, 13:50
Фото: 1MI

Возбудители глистов на омских пляжах появились из-за речной воды

В «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства» считают, что причина того, что на пляжах нашли возбудителей глистов, заключается в плохой речной воде.

«Управление дорожного хозяйства и благоустройства» прокомментировало ситуацию с песком на пяти омских пляжах. Ранее Роспотребнадзор нашел в пробах возбудителей глистов.

В ведомстве заявили, что привели пляж в порядок, как полагается, и завезли туда чистый песок. Поэтому специалисты считают, что всему причиной стала вода из Иртыша.

«Исследования были выполнены после резкого спада воды в реке Иртыш, пробы были отобраны на территории, ранее затопленной „грязной“ водой реки (где в этом сезоне не обновлялся песок из-за подтопления), что еще раз подтверждает опасность купания в реке Иртыш», — рассказали в ведомстве.
#Вероника Жукова#Общество#Касается каждого#Новости#Омск#Роспотребнадзор#Пляжи Омска
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