Стало известно, когда в Омске прекратятся дожди

В воскресенье, 10 июля, в городе потеплеет до +27 градусов. А в понедельник и вторник, 11 и 12 июля, будет жарко до +28 градусов. Будут идти дожди, грозы, в каждый из дней выпадет более 4 мм осадков. В среду, 13 июля, станет чуть прохладнее — до +15…+25 градусов.