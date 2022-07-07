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Стало известно, когда в Омске прекратятся дожди

Стало известно, когда в Омске прекратятся дожди

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI

В Омск придет жара до +28 градусов и грозы с дождем

По информации сайта «Гисметео», в ближайшую неделю в Омске сохранится дождливая погода.

Сегодня, 7 июля, температура воздуха в Омске составит +15…+21 градус. Завтра, 8 июля, ожидается небольшое потепление до +24 градусов. Будут идти дожди, ожидается гроза. В субботу, 9 июля, характер погоды существенно не изменится. Дождливой погоды не будет, столбик термометра покажет +15…+25 градусов.

В воскресенье, 10 июля, в городе потеплеет до +27 градусов. А в понедельник и вторник, 11 и 12 июля, будет жарко до +28 градусов. Будут идти дожди, грозы, в каждый из дней выпадет более 4 мм осадков. В среду, 13 июля, станет чуть прохладнее — до +15…+25 градусов.

#Вероника Жукова#Общество#Касается каждого#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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