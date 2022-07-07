Стали известны травмы, которые получила омская семья после жесткого ДТП с фурой

Напомним, по информации региональной Госавтоинспекции, около 22:50 39-летний водитель большегруза DAF с полуприцепом на перекрестке улиц Химиков и Коммунальной не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем SKODA, в котором и ехала семья. После столкновения фура слетела с трассы в кювет и въехала в дерево.