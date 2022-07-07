Стали известны травмы, которые получила омская семья после жесткого ДТП с фурой

Город55 уточнил состояние здоровья семьи омичей, которые оказались зажаты в искореженной машине после ДТП с фурой на улице Химиков поздно вечером 5 июля.
«В БСМП № 1 доставили 35-летнего мужчину и его 34-летнюю супругу. У главы семейства после обследования диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы, закрытую травму груди, множественные переломы ребер и пневмоторакс. Женщина пострадала сильнее – у нее закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом основания черепа», — сообщил Городу55 источник в больнице.
Что касается 4-летнего ребенка, который также был в машине, то мальчика госпитализировали в ДКБ № 3 с ушибами.
Напомним, по информации региональной Госавтоинспекции, около 22:50 39-летний водитель большегруза DAF с полуприцепом на перекрестке улиц Химиков и Коммунальной не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем SKODA, в котором и ехала семья. После столкновения фура слетела с трассы в кювет и въехала в дерево.
Как выяснил Город55, потенциальным виновником этой аварии является житель села Верхняя Елюзань Пензенской области.