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Стали известны травмы, которые получила омская семья после жесткого ДТП с фурой

Стали известны травмы, которые получила омская семья после жесткого ДТП с фурой

Вчера, 17:42
Фото: УГИБДД по Омской области
Тяжелее всего пострадали взрослые участники этой аварии.

Город55 уточнил состояние здоровья семьи омичей, которые оказались зажаты в искореженной машине после ДТП с фурой на улице Химиков поздно вечером 5 июля. 

«В БСМП № 1 доставили 35-летнего мужчину и его 34-летнюю супругу. У главы семейства после обследования диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы, закрытую травму груди, множественные переломы ребер и пневмоторакс.  Женщина пострадала сильнее – у нее закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом основания черепа», — сообщил Городу55 источник в больнице. 

Что касается 4-летнего  ребенка, который также был в машине, то мальчика госпитализировали в ДКБ № 3 с ушибами. 

Напомним,  по информации региональной Госавтоинспекции, около 22:50 39-летний водитель большегруза DAF с полуприцепом на перекрестке улиц Химиков и Коммунальной не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем SKODA, в котором и ехала семья. После столкновения фура слетела с трассы в кювет и въехала в дерево. 

Как выяснил Город55, потенциальным виновником этой аварии является житель села Верхняя Елюзань Пензенской области. 

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