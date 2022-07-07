СМИ назвали банки, которые берут комиссию за перевод и хранение денег в валюте

Однако если ставки по накопительным рублевым счетам держатся на высоком уровне, то по валютным вкладам ситуация кардинально иная. Несмотря на то что ставки по валютным вкладам и без того ниже комфортных, некоторые банки вводят еще и комиссию за хранение долларов и евро. Об этом пишет gazeta.ru.
Сегодня в России действует особый порядок совершения операций с валютой. Так, доллары и евро можно обналичивать только со счетов, которые были открыты до 9 марта 2022 года, при этом сумма не должна превышать 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро.
Как отмечается, регулятор запретил взимать комиссию с клиентов за снятие валюты до 9 сентября 2022 года, при этом сумма выплаты должна быть не меньше той, что рассчитывается на день выплаты по официальному курсу.
Чтобы снизить убытки по валютным операциям, ряд банков решил ввести комиссию за валютные переводы и за обслуживание текущих валютных счетов в долларах и евро. Например, “Райффайзен Банк” с конца июня берет ежемесячную комиссию 0,2% от суммы, которая выше порогового значения на конец месяца.
Банк “Уралсиб” в первых числах июня ввел комиссию за ведение счетов в евро - 0,3% в месяц с остатка на счетах.
Банк “Авангард” также начал брать комиссию за ведение счетов в долларах и евро.
Важно отметить, что, в отличие от других банков, Сбер не стал вводить комиссию за обслуживание валютных вкладов и счетов граждан.
“Считаю это решение взвешенным. Во-первых, Сбер крупнейший игрок во всех сегментах банковского рынка, который без особых трудностей размещает валютную ликвидность, несмотря на объективное ухудшение операционной среды в 2022 году. Во-вторых, взимание комиссий за валютные вклады и счета неблагоприятно сказывается на финансовом поведении клиентов”, - пояснил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Ранее руководитель Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что Сбер не станет устанавливать отрицательные валютные ставки для физических лиц.
“Мы понимаем, что людям деваться некуда, а уходить в рубль сейчас при такой крепкой валюте нерационально. Сегодня введение отрицательных ставок означает загнать наших клиентов - физических лиц - в тупик”, - пояснил Греф.