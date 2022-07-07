СМИ назвали банки, которые берут комиссию за перевод и хранение денег в валюте

Однако если ставки по накопительным рублевым счетам держатся на высоком уровне, то по валютным вкладам ситуация кардинально иная. Несмотря на то что ставки по валютным вкладам и без того ниже комфортных, некоторые банки вводят еще и комиссию за хранение долларов и евро. Об этом пишет gazeta.ru.