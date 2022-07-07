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Синоптики предрекли убийственно жаркие выходные в Омской области

Синоптики предрекли убийственно жаркие выходные в Омской области

Вчера, 18:02
Фото: 1MI

В Омскую область после затяжных дождей придет 30-градусная жара

Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 8 июля, ночью местами ожидается дождь, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15, а ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Днем дождей не ожидается, температура начнет подниматься и дойдет до +28 градусов, а ветер местами ускорится до 14 м/с.

В субботу, 9 июля, ночная температура достигнет +17 градусов тепла, а днем солнце распалится до +30 градусов. Дождей и других осадков не ожидается, ветер сохранится северо-восточный, местами северный со скоростью 5-10 м/с.

В воскресенье, 10 июля, ночью температура поднимется максимум до +18 градусов, а сдем стоит ожидать до +33 градусов жары. Дождей не будет, ветер по-прежнему северо-восточный, северный со скоростью 5-10 м/с. 

www.omsk-meteo.ru
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Погода#Дождь#Жара#Прогноз погоды#Погода в Омске
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