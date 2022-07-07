Синоптики предрекли убийственно жаркие выходные в Омской области

Завтра, 8 июля, ночью местами ожидается дождь, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15, а ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Днем дождей не ожидается, температура начнет подниматься и дойдет до +28 градусов, а ветер местами ускорится до 14 м/с.