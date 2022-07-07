Символично. В Омскую область после затяжных дождей пришла жара

После достаточно холодного июня и дождливого начала июля в Омскую область наконец пришла жара. Это случилось как раз в канун праздника Ивана Купалы. В ближайшие сутки на основной территории региона будет держаться жара до +24 градусов, местами температура будет на уровне +20 градусов. Вдобавок к этому полосой пройдет дождь — он захватит центральную часть региона, в том числе и Омск. Ветер же будет дуть со скоростью около 4 м/с.