«Российская энергетическая неделя» пройдет с 12 по 14 октября 2022 года

Как отметил вице-премьер, РЭН по праву стала одной из ключевых площадок для отраслевых дискуссий. «Сегодня мы видим целый ряд неопределенностей и вызовов на мировых энергетических рынках, поэтому особенно важно с участием ведущих представителей отрасли обменяться мнениями и прогнозами относительно будущего отраслей энергетики, „сверить часы“ по ключевым вопросам и найти компромиссные решения», — добавил Новак.