«Российская энергетическая неделя» пройдет с 12 по 14 октября 2022 года

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ. Об этом пишет transsibinfo.com.
В начале заседания Александр Новак заметил, что благодаря форуму можно будет обсудить ряд ключевых вопросов развития мирового топливно-энергетического комплекса.
Как отметил вице-премьер, РЭН по праву стала одной из ключевых площадок для отраслевых дискуссий. «Сегодня мы видим целый ряд неопределенностей и вызовов на мировых энергетических рынках, поэтому особенно важно с участием ведущих представителей отрасли обменяться мнениями и прогнозами относительно будущего отраслей энергетики, „сверить часы“ по ключевым вопросам и найти компромиссные решения», — добавил Новак.
В этом году программа РЭН предусматривает ряд конференций по вопросам развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленности, а также мероприятия, посвященные импортозамещению, цифровой трансформации, энергопереходу и климатическим вопросам.
«Уверен, что и в этом году РЭН станет привычным местом встречи всех ведущих специалистов отрасли, руководителей энергетических компаний, иностранных официальных лиц, ведущих представителей делового, экспертного, медийного сообществ», — отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.
В рамках программы РЭН-2022 запланировано ежегодное торжественное награждение победителей премии «Глобальная энергия».
Организаторами форума выступают Фонд «Росконгресс», Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.