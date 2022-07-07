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«Российская энергетическая неделя» пройдет с 12 по 14 октября 2022 года

«Российская энергетическая неделя» пройдет с 12 по 14 октября 2022 года

Сегодня, 01:58

«Российская энергетическая неделя» пройдет с 12 по 14 октября 2022 года

В столице под председательством вице-премьера РФ Александра Новака состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет с 12 по 14 октября 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ. Об этом пишет transsibinfo.com.

 

В начале заседания Александр Новак заметил, что благодаря форуму можно будет обсудить ряд ключевых вопросов развития мирового топливно-энергетического комплекса. 

 

Как отметил вице-премьер, РЭН по праву стала одной из ключевых площадок для отраслевых дискуссий. «Сегодня мы видим целый ряд неопределенностей и вызовов на мировых энергетических рынках, поэтому особенно важно с участием ведущих представителей отрасли обменяться мнениями и прогнозами относительно будущего отраслей энергетики, „сверить часы“ по ключевым вопросам и найти компромиссные решения», — добавил Новак.

 

В этом году программа РЭН предусматривает ряд конференций по вопросам развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленности, а также мероприятия, посвященные импортозамещению, цифровой трансформации, энергопереходу и климатическим вопросам.

 

«Уверен, что и в этом году РЭН станет привычным местом встречи всех ведущих специалистов отрасли, руководителей энергетических компаний, иностранных официальных лиц, ведущих представителей делового, экспертного, медийного сообществ», — отметил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.

 

В рамках программы РЭН-2022 запланировано ежегодное торжественное награждение победителей премии «Глобальная энергия». 

 

Организаторами форума выступают Фонд «Росконгресс», Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

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